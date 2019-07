D’Alfonso: "Il Central Park sarà intitolato a Pino Valente"

E’ iniziato con un minuto di raccoglimento il primo consiglio comunale senza Pino Valente, con la presenza del presidente Luciano D’Alfonso che ha utilizzato parole commosse e di apprezzamento per il vicesindaco prematuramente scomparso poco meno di un mese fa.

“Il mio rapporto con Pino Valente è sempre stato di dialogo costruttivo e a volte anche di sfida - ha detto D’Alfonso - e voglio che il combattente Pino Valente sia d’esempio per tutti. Stasera ho portato in aula la delibera della giunta regionale che stanzia 1 milione e mezzo di euro per il Central Park, - ha proseguito - quel Central Park tanto voluto da Pino e che mi piacerebbe fosse intitolato a lui”.

Il consiglio comunale è stato anche occasione per il rientro tra i banchi di Progetto Lanciano di Michele Ucci e per l’esordio da assessore alle Finanze di Carlo Orecchioni.

Ecco l'intervista al presidente D'Alfonso: