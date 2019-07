Nasce a Lanciano la prima Rete Antiviolenza

Sono partiti ieri, giovedì 19 ottobre, a Lanciano, i lavori per l’istituzione della prima rete contro la violenza di genere del territorio.

L’evento rientra in una serie di interventi, attivati dall’Amministrazione comunale nell’annualità 2017, diretti a contrastare il fenomeno della violenza di genere e ad istituire una collaborazione fattiva tra le istituzioni che intercettano il fenomeno, quali Asl, Forze dell'Ordine, Comune e associazioni, affinché vengano promosse e realizzate azioni più incisive nel contesto cittadino e territoriale. In questo senso una rete risulta fondamentale per sostenere le donne nei percorsi di uscita dal ciclo della violenza.

“La violenza di genere purtroppo è un fenomeno in crescita anche sul nostro territorio e non possiamo sottrarci nel trovare strategie e strumenti per combatterla e prevenirla. - afferma l’assessore alle Politiche Sociali, Dora Bendotti - L’istituzione della Rete Antiviolenza punta a diffondere una cultura di prevenzione e contrasto della violenza, a creare nuovi percorsi e modalità di risposte tempestive e sicure a questo grave problema che riguarda anche la nostra comunità, a implementare un'etica della cura della persona che sappia valorizzare e rispettare le differenze”.