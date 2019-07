Cosa perde il territorio se chiudono i nostri tribunali?

“ La funzione pubblica e l’impatto economico e sociale del Tribunale nei territori di Lanciano e Vasto ” sarà il tema della tavola rotonda organizzata dall’ Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (ODCEC) di Lanciano, in collaborazione con l’ Ordine degli Avvocati di Lanciano , ed in programma per sabato 21 ottobre prossimo, dalle ore 9 alle 13, nei locali del Patto Territoriale, in via Nazionale a Santa Maria Imbaro. ” sarà il tema della tavola rotonda organizzata dall’(ODCEC) di Lanciano, in collaborazione con l’, ed in programma persabato 21 ottobreprossimo, dalle ore 9 alle 13, nei locali delPatto Territoriale, in via Nazionale a Santa Maria Imbaro.

L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza, vuole tracciare un quadro chiaro e concreto delle ripercussioni che la chiusura di presidi di giustizia di Lanciano e Vasto avrebbero sui territori, dal punto di vista sociale, economico e lavorativo.

“E’ importante non abbassare la guardia e tenere alta l’attenzione su una perdita che graverebbe su tutto il nostro territorio. - afferma Giancarlo Talone , presidente ODCEC di Lanciano - Per questo abbiamo deciso di promuovere quest’incontro per sottolineare, attraverso il confronto dei dati economico-statistici, la quantificazione delle perdite derivanti dalla chiusura del Tribunale, rispetto ai preventivati risparmi, e rimarcare l’impatto di politiche organizzative che non tengono conto delle peculiarità dei territori e del grado di efficienza raggiunto. - conclude Talone, Sarebbe davvero un paradosso chiudere un tribunale che funziona”.