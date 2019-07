Rubinetti a secco, 9 scuole chiuse a Lanciano

Per consentire l'esecuzione dei lavori di riparazione della condotta principale in località Fonte Barile di Lanciano, l'erogazione idrica verrà sospesa dalle ore 7 di domani, martedì 17 ottobre 2017 per essere ripristinata, a partire dalle ore 8 del giorno successivo, mercoledì 18 ottobre.

Sarà interessato tutto il territorio comunale con esclusione di Lanciano centro, Lancianovecchia e Zona 167. Le località di Lanciano interessate dalla sospensione idrica saranno: Torre Marino, Zona Industriale, viale Cappuccini, viale Marconi, via Don Minzoni, Marcianese e zona Gaeta, Villa Elce, Villa Andreoli, Villa Martelli, Re di Coppe e Villa Stanazzo.

E a causa della sospensione idrica, saranno sospese anche le attività didattiche in nove scuole della città. Le scuole imteressate saranno: nido comunale “Il Sorriso” Marcianese, scuola infanzia e primaria Marcianese, scuola infanzia Madonna del Carmine, scuola infanzia “Gianni Rodari” Villa Andreoli, scuola infanzia Villa Martelli, scuola infanzia Villa Gaeta, scuola primaria “Giardino dei Bimbi” Iconicella, scuola infanzia Ina Cappuccini quartiere San Giuseppe. In tutte le altre scuole non presenti nell'elenco le lezioni si svolgeranno regolarmente.