Quasi in mille tra le vie del centro con la Stralanciano

Appuntamento ormai fisso per la gara podistica che colora le vie di Lanciano ad inizio ottobre che quest’anno ha portato in strada quasi mille partecipanti alla 38esima Stralanciano lo scorso 8 ottobre, in una bellissima giornata di sole, tra le vie del centro della città. 482 atleti hanno corso nella gara competitiva, 110 i bambini da 0 a dieci anni nella mini Stralanciano e 380 gli amatori nella passeggiata organizzate dall'associazione WeRun Lanciano.

Per il secondo anno consecutivo è stato Alberico Di Cecco (Vini Fantini) a vincere la competizione, seguito da Douglas Scarlato (Aterno Pescara) e Lorenzo Corvino (Francavilla Jogging).