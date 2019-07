Una "Domenica di Carta" anche a Lanciano

In occasione della manifestazione nazionale “Domenica di Carta 2017”, domani, domenica 8 ottobre, alle ore 17.30, nel Salone d’Onore della Casa di Conversazione, si terrà l’incontro “Giornata alla scoperta della storia familiare”, organizzata dalla sezione di Lanciano dell'Archivio di Stato di Chieti, in collaborazione con la Family Search Foundation e il Comune di Lanciano.

La digitalizzazione dello stato civile di tutti i comuni della Provincia di Chieti mette tutti in condizione di ricercare i propri ascendenti. L'incontro di domani mira a illustrare tecniche e modalità della ricerca genealogica con il software messo a punto da Family Search Foundation. Insieme a Mauro Favilli, responsabile del centro Italia Family search, contribuiranno alla migliore riuscita dell'evento Andrea Salvatori e Alberto Marcone (sempre di Family Search) che parleranno di legami familiari e ricerche genealogiche e delle risorse già disponibili on line.

L'apertura straordinaria di Biblioteche e Archivi Statali in occasione di "Domenica di Carta 2017" è un'iniziativa del Mibact, che intende promuovere non solo i musei e le aree archeologiche, ma anche i monumenti di carta, patrimonio altrettanto imponente e ricco, conservato e valorizzato in splendidi luoghi della cultura.