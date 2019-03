È in programma per la giornata di mercoledì presso la sede di Lanciano della Pierburg Pump Technology spa il corso di "Audit energetico in azienda", promosso dall’azienda vastese Green Engineering in collaborazione con la Fire, la Federazione italiana per l'uso razionale dell'energia. Si tratta di un seminario rivolto a Energy manager, ESCo e liberi professionisti attivi nel settore dell’energia.

Come spiegano gli organizzatori, "il D.Lgs. 102/2014, attuazione della direttiva 2012/27/UE, stabilisce una serie di misure atte alla promozione dell’efficienza energetica per il raggiungimento degli obiettivi nazionali di risparmio energetico. La direttiva insiste sull’importanza delle diagnosi energetiche in tutti i settori: dalla PA, alle grandi industrie, alle PMI, ponendo obblighi di diagnosi energetica per alcuni soggetti. In particolare dal 5 dicembre 2015 dovranno eseguire diagnosi energetiche ogni 4 anni le grandi imprese e le imprese energivore. Le diagnosi dovranno essere condotte da società di servizi energetici, esperti in gestione dell’energia o auditor energetici. Già nel D.Lgs. 115/08, recepimento della Direttiva 2006/32/CE, si richiedeva agli enti normatori un impegno a sostegno delle diagnosi. Il risultato è il rapporto tecnico UNI CTI TR 11428, mentre a livello europeo è stata pubblicata la EN 16247-1. Il seminario illustra con un taglio pratico procedure e strumenti per svolgere passo passo l’attività di diagnosi. Si partirà dall’analisi documentale dei dati storici di consumo e di produzione, delle caratteristiche e della logica di funzionamento e gestione degli impianti, etc. Si passerà poi a una visita dei reparti e delle lavorazioni più energivore e a cui dedicare maggior attenzione. Le evidenze raccolte durante la visita, insieme ai dati documentali, serviranno a valutare gli interventi più interessanti sotto il profilo economico ed energetico che verranno infine illustrati in una presentazione dei risultati al committente".

Il programma del corso:

09,00 - Saluto di benvenuto della direzione aziendale

09,10 - Daniele Forni (Fire): introduzione al corso

09,15 - Franco Feliciani (Green Engineering): presentazione dell'azienda

09,35 - Daniele Forni (Fire): d.lgs 102/2014 (recepimento direttiva efficienza 2012/27/Ue Iso 50002 sulle diagnosi energetiche

11,15 - Coffee break

11,30 - Stefano D'Ambrosio (Fire): analisi dei dati di consumo forniti dall'azienda

13,00 - Pausa pranzo

14,00 - Visita nello stabilimento

16,00 - Enrico D'Aulerio (Ege Secem) e Daniele Forni (Fire): valutazione e discussione dei possibili interventi

18,15 - Domande e approfondimenti

18,30 - Conclusione dei lavori