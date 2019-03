Le onorificenze nazionali del nuoto per due giovani vastesi. Nel corso della Festa dello Sport, organizzata dalla Delegazione del Coni di Chieti, in programma giovedì 4 dicembre presso il Palazzo degli Studi a Lanciano, Giulia De Ascentis (per il titolo italiano nei 200 rana del 2013) e Marussia Pietrocola (per il titolo italiano nei 200 misti del 2011), stelle del nuoto italiano, riceveranno le onorificenze al merito sportivo assegnate dal Coni Nazionale. Le due nuotatrici vastesi saranno insignite della medaglia di bronzo per meriti sportivi. Dopo il saluto delle autorità prenderà il via la cerimonia con la consegna delle onoreficenze a società, atleti, dirigenti e tecnici che grazie ai risultati ottenuti hanno portato alla ribalta nazionale ed internazionale il movimento sportivo della provincia di Chieti.

Nel corso della manifestazione, saranno consegnate le Stelle al merito sportivo, assegnate dal Coni nazionale a Giuseppe Taraborrelli, Stanislao Liberatore, Antonia Di Biase, Giulia De Ascentis, Giacomo Del Rosario, Paolo Nicolai, Dario Cataldo, Antonello Passucci, Chiara Pastore e Marussia Pietrocola; premi speciali riservati ai fratelli Ivano e Luca Pizzi, al Comune Di Chieti e quello di Guardiagrele, al Comune di Lanciano, alla Virtus Lanciano, alla Proger Chieti Basket, alla Sieco Impavida Pallavolo Ortona, alla Asd Armonia D’Abruzzo e a Pierpaolo Addesi.

Un premio anche per l'istituto comprensivo n.1 di Vasto, per i brillanti risultati ottenuti nelle finali dei giochi studenteschi con Iure Ali (3° nella finale nazionale degli 80 metri), Enis Ali (3° nel vortex), Samuel Marraro (2° nel vortex), Aurora Gaspari (3ª nel vortex) e Alessia Notturno (2ª nel vortex).

Riconoscimenti anche per Gaia Smargiassi, (2° posto Campionato Italiano di Categoria, convocazione in Nazionale Giovanile Campionato Europeo, ha rappresentato l’Italia al Torneo Mondiale svoltosi In Francia con 7 vittorie su 11 incontri), Gaia Genovesi e Alessandra Di Tizio (medaglia di bronzo al trofeo delle Regioni di beach volley) e Nicolangelo Di Fabio (per le medaglie ottenute agli europei juniores e alle Olimpiadi giovanili di Nanchino).