Sono ore di dolore e incredulità per un'intera regione, che aveva sperato di vedere un proprio figlio guarire e tornare a coltivare la grande passione della sua vita: il calcio.

Lorenzo Costantini non ce l'ha fatta. E oggi, quando lo sgomento e la tristezza ancora si mescolano in una serie di terribili senzazioni, in tanti continuano a lasciare su Facebook messaggi di cordoglio scritti col cuore. Non solo amici e conoscenti, ma anche persone che non hanno avuto modo di conoscerlo, ma che si erano commosse già dalla scorsa estate, quando tutto l'Abruzzo aveva partecipato alla gara di solidarietà per consentire a Lorenzo di curarsi a Philadelphia.

Alcuni dei tanti messaggi di cordoglio per Lorenzo: "Ora sarai tra gli angeli"

"Sei stato un guerriero.. un abbraccio forte alla famiglia".

"Ci hai dato un grande esempio di vita Lorenzo!!! mi stringo forte alla sua famiglia! R.I.P.

"Non ti conoscevo ma sto piangendo a dirotto....tutti uniti con te sempre....ciao campione riposa in pace ".

"Da lassù ci proteggerai".

"Riposa in pace e, mi raccomando ,non sfondare troppo la rete lassù. Vivrai sempre, sarai il ricordo più bello. Orgogliosi di avere te. Un ricordo bellissimo,sarai te. Giocherò io per te. Promesso. Ti voglio bene".

"I nostri cuori saranno con te, angelo biondo"

"Non c'è sconfitta nel cuore di chi lotta".