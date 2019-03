Lorenzo Costantini non ce l'ha fatta. Il giovane calciatore lancianese, 20 anni appena, affetto da una rara forma di leucemia, si è spento questa mattina presso l'ospedale di Philadelpia, dove era ricoverato da due mesi. Per lui si era mobilitato tutto l'Abruzzo, per poter raccogliere la cifra di 600mila euro necessaria alle cure. Tanti anche i personaggi del mondo del calcio che si erano impegnati per la raccolta fondi. Ma soprattutto tante erano state le iniziative di solidarietà, ad ogni livello e in ogni città della regione, per aiutare Lorenzo a segnare il "gol" più importante.

Purtroppo, oggi, la notizia più triste, Lorenzo non c'è più. E' la rete a raccogliere il dolore dei suoi amici, di chi ha condiviso con lui un pezzo di vita, magari sul rettangolo verde, o chi semplicemente si era sentito coinvolto nella sua vicenda umana.

Tra questi c'è anche il pensiero di Lorenzo Cattafesta, giovane calciatore vastese, che con Costantini ha condiviso 4 anni intensi nelle giovanili della Virtus Lanciano. "Mi piace ricordarti così! Uno che non molla niente e soprattutto Mai! Un esempio che porterò sempre con me! Ho il cuore a pezzi! Nessuno sa quello che si provava e ci dicevamo quando entravamo insieme su quel rettangolo di gioco! Nessuno sa quello che sto provando ora! Io non ci credo ancora ma insegna agli angeli cosa significa jetta lu sang in mezz a lu camp! Non ti scorderò mai Lollo! Ti saluto con un VAI COSTA!!! Quel grido che ogni domenica non mancava mai! Riposa in pace Lollo".